FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag kaum bewegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1176 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1188 (Freitag: 1,1196) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8938 (0,8932) Euro.

Zwischenzeitliche leichte Gewinne gab der Euro am Nachmittag nach Aussagen des EZB-Präsidenten wieder ab. "Wir bleiben fest davon überzeugt, dass ein außergewöhnliches Maß an geldpolitischer Unterstützung, einschließlich unserer Forward Guidance, immer noch nötig ist", hatte Mario Draghi in Brüssel vor Vertretern des Europaparlaments gesagt.

Mit der "Forward Guidance" ist eine geldpolitische Steuerung über Ankündigungen zur künftigen Geldpolitik gemeint. Zuletzt wurde seitens der EZB immer wieder betont, dass die Leitzinsen noch weit über das bis mindestens zum Jahresende geplante Anleihekaufprogramm hinaus auf dem derzeitigen oder auf einem niedrigeren Niveau verbleiben werden. Einige Experten erwarten, dass die EZB bald etwas an dieser Formulierung ändern könnte.

Zahlen zur jüngsten Geldmengenentwicklung im Euroraum gaben der Gemeinschaftswährung unterdessen keine klaren Impulse. Das Wachstum der eng gefassten Geldmenge M1 hatte sich leicht beschleunigt. M1 gilt aufgrund seines hohen Anteils an kurzfristigen Bankeinlagen als guter Konjunkturindikator.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87093 (0,87190) britische Pfund, 124,57 (124,38) japanische Yen und 1,0900 (1,0888) Schweizer Franken fest. Ein Kilogramm Gold kostete 36 577,00 (36 577,00) Euro. Das Londoner Preisfixing für eine Feinunze Gold entfiel aufgrund des Frühlingsfeiertags in Großbritannien./tos/jkr/he

ISIN EU0009652759

AXC0164 2017-05-29/16:45