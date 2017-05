Bonn (ots) - Der indische Ministerpräsident Narendra Modi kommt für Regierungskonsultationen nach Berlin. Alle zwei Jahre findet dieses Zusammentreffen statt. Beide Regierungen wollen sich zu G20-Themen im Vorfeld des Gipfels unter deutschem Vorsitz im Juli beraten. Ebenso stehen regionale und globale Fragen auf der Agenda, zu denen sich die deutsche und die indische Regierung austauschen und Vereinbarungen treffen wollen. Erwartet wird aber auch deutsche Kritik an Menschenrechtsverletzungen in Indien.



Die gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem indischen Premierminister Narendra Modi zeigt phoenix live.



