Weekly Biref: Das Kraftwerk der Eurozone

Marktkommentar

Das Kraftwerk der Eurozone

Da sich im Sommer einige der dunklen politischen Wolken über Europa auflösen, könnte das Bild nun klarer werden. Das Verbrauchervertrauen in Deutschland, gemessen am ifo Geschäftsklimaindex, stieg auf den höchsten gemessenen Wert seit der Einführung in 1991. Dieser Sprung, auf 114,6 Punkte im Mai, setzte den Trend der stetigen Verbesserung der letzten Wochen fort und ist sowohl auf Einschätzungen der aktuellen Lage als auch auf optimistischere Erwartungen zurückzuführen. Der ifo Index passt zur Stärke des deutschen Einkaufsmanager-Index (PMI) für das verarbeitende Gewerbe, welcher ebenfalls in der letzten Woche veröffentlicht wurde.

