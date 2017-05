Bremen - Mit dem Unterschreiten der 366,00 und in Folge dessen mit der Rückkehr in den Abwärtstrend hat der Raps die Bewegung in Richtung 356,00 angetreten, so die Analysten der Bremer Landesbank.Werde auch diese Unterstützung gerissen, würden mit 350,00 ähnlich tiefe Kurse wie im Juni 2016 drohen. Eine Bewegung zurück in den Bereich 364,00/366,00 neutralisiere das Bild vorübergehend. Für eine positive Beurteilung der Lage würden jedoch Kurse oberhalb von 376,00 bzw 384,00 notwendig. (29.05.2017/fc/a/m)

Den vollständigen Artikel lesen ...