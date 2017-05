Barmstedt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



86% der Messe- und Kongress-Veranstalter, die softwaregestütztes Business Networking auf ihren Events anbieten, planen, diese Angebote auszubauen. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie, die der Barmstedter Software-Anbieter Converve unter 65 internationalen Veranstaltungsplanern im Zeitraum März bis Mai 2017 durchgeführt hat.



Beim Business Matchmaking über eine Software-Plattform organisieren Aussteller und Besucher auf Messen und Kongressen ihre Termine online. Ein Matchmaking-Algorithmus unterstützt die Teilnehmer dabei, die für sie interessantesten Anbieter und Nachfrager zu identifizieren. 24% der Teilnehmer an der Umfrage gaben an, bereits eine Software-Plattform für Business Matchmaking einzusetzen, fast die Häfte (46%) plant den Einsatz in der Zukunft.



Dabei kommt es den Veranstaltern primär auf eine gute Nutzer-Erfahrung (User Experience) an. So schätzen die meisten Meeting-Planer die Aspekte "Einfach zu bedienen für Veranstalter im Backend", "Einfach zu nutzen für Besucher im Frontend" und "Einfach zu nutzen für Aussteller im Front- und Backend" als am wichtigsten ein. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Nutzbarkeit über mobile Endgeräte, unter dem Schlagwort "Responsive Design" zusammengefasst.



Mark Kessels, CEO von Converve: "Unsere Umfrage zeigt deutlich, dass Veranstalter von Business-Events den Veranstaltungserfolg nicht mehr dem Zufall überlassen möchten. Mit softwaregestütztem Business-Matchmaking wird der Return-on-Invest einer Messebeteiligung für Aussteller und Besucher messbar - wovon die Veranstalter letztlich stark profitieren."



Converve hat auf dem unternehmenseigenen Blog www.converve.de/blog die wichtigsten Ergebnisse der Studie veröffentlicht. Ein Whitepaper mit detaillierten Umfrageergebnissen, Statements von Nutzern und weiterführenden Infos kann unter info@converve.com kostenlos angefordert werden.



Über Converve



Der Software-Spezialist für Business Matchmaking verfügt über Standorte in Barmstedt bei Hamburg und Sarasota in Florida/USA. Gegründet im Jahr 2000, gilt Converve heute als eines der weltweit führenden Unternehmen für Veranstaltungssoftware und Networking.



OTS: Converve GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126781 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126781.rss2



Pressekontakt: Mark Kessels, CEO, Converve GmbH Telefon +49(0)4123-92261-11 mark.kessels@converve.de | www.converve.de