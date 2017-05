Straubing (ots) - Europa muss besser begründen, wofür es steht - darf nicht nur von Werten sprechen, sondern muss diese deutlicher definieren und dann auch vorleben. Die EU muss klarer als bisher eigene Interessen formulieren und sagen, wie es dafür - auch zusammen mit Partnern - eintreten will. Es darf nicht darum gehen, das transatlantische Band mit den USA zu zerschneiden. Die USA bleiben wichtigster Partner - trotz Donald Trump. Doch gerade er bietet nun Europa die Chance, sich selbst neu zu erfinden. Trump ist auf diesem Weg nicht das Hindernis. Europa ist am Zug.



