Bramsche-Kalkriese (ots) - Die größten Römer- und Germanentage Deutschlands locken zu Pfingsten, 4. und 5. Juni 2017, mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie nach Kalkriese. Hunderte Römer- und Germanendarsteller schlagen im Museumspark friedlich ihre Zelte auf und nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise in die antike Welt. Zwei Tage bietet die Veranstaltung Einblicke in das erste Jahrhundert nach Christus - aus römischer und germanischer Sicht. Ein Höhepunkt im prall gefüllten Programm der zweitägigen Veranstaltung sind die römischen und germanischen Reiter. Waghalsige Manöver hoch zu Ross werden das Publikum beeindrucken. Weiterer Anziehungspunkt sind die Geschützvorführungen in der Arena. Mit originalen Nachbauten römischer Wurf- und Pfeilgeschosse wird die Durchschlagskraft der antiken Superwaffen getestet. Ein Triumphzug, in Erinnerung an die Siegesfeier des Feldherrn Germanicus in Rom im Jahr 17 n.Chr., vereint alle Römergruppen zu einem großen Aufmarsch. In den Lagern pulsiert das Leben und zahlreiche Darbietungen machen die Geschichte zu einem spürbaren Ereignis. Auf dem Exerzierplatz zeigen die Legionäre Kampfformationen, wie die bekannte "Schildkröte", präsentieren ihre Ausrüstung und demonstrieren ihr Können mit Schwert und Lanze. Es gibt den Trainingskurs für kleine Legionäre und auch große Besucher haben die Möglichkeit militärische Übungen zu erproben. Auch die flinken Germanen präsentieren sich und zeigen Bewaffnung und Kampftechniken. Mit dem Bogen können Jung und Alt ihre Treffsicherheit testen oder den germanischen Stammeskriegern am Lagerfeuer über die Schulter schauen. Zusätzlich zum kurzweiligen Programm in den Lagern laden die Mitmachaktionen und Kinderprogramme der Museumspädagogik ein zum Erkunden und Kennenlernen. Weitere Informationen und Tickets unter www.kalkriese-varusschlacht.de.



