PHILIPPINEN (IT-Times) - Der südafrikanische Medien- und Internetkonzern Naspers Ltd. steigt in den Bereich Kryptowährung ein und beteiligt sich am Startup Coins auf den Philippinen. Naspers investiert über den Investmentarm Naspers Ventures in den Bereich Bitcoin und Finanzdienstleistungen und beteiligt...

Den vollständigen Artikel lesen ...