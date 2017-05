"Lanxess ist heute ein neu aufgestellter Konzern - profitabel, stabil und wachstumsstark", betonte Lanxess-Vorstandsvorsitzender Matthias Zachert in seiner Rede auf der diesjährigen Hauptversammlung. Das Unternehmen blickt auf ein Jahr starker Zahlen und wegweisender Veränderungen zurück.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr steigerte der Chemiekonzern das EBITDA vor Sondereinflüssen um 12,4 % auf 995 Mio. Euro nach 885 Mio. Euro im Vorjahr. Treiber für die positive Entwicklung waren vor allem die gesteigerten Absatzmengen in allen Segmenten, die damit verbundene höhere Kapazitätsauslastung sowie Kosteneinsparungen durch die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Anlagen und Prozessen. Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen erhöhte sich im Konzern von 11,2 % auf 12,9 %. Das Konzernergebnis verbesserte sich deutlich um 16,4 % von 165 Mio. Euro auf 192 Mio. Euro. Der Umsatz ging vor allem aufgrund der Anpassung der Verkaufspreise an die gesunkenen Rohstoffkosten leicht zurück und lag bei 7,7 Mrd. Euro (2015: 7,9 Mrd. Euro). Die Nettofinanzverbindlichkeiten sanken am Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres sehr deutlich von 1,2 Mrd. Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...