Mein Haus, mein Auto, mein Boot - die Zeiten, in denen es cool war mit seinen Statussymbolen zu prahlen, sind vorbei. Teilen statt Besitzen ist Trend. "Share Economy", die Wirtschaft des Teilens, ist keine Modeerscheinung mehr. Jeder Dritte hat schon einmal ein solches Angebot genutzt: das Abendkleid in der Kleiderbörse ausgeliehen, bei Airbnb das Ferienapartment gebucht oder am Flughafen in einen car2go smart gestiegen. Gerade dem Teilen von Autos sagen aktuelle Studien eine goldene Zukunft voraus: Demnach wird sich die weltweite Anzahl von Carsharing-Nutzern bis 2025 auf 36,7 Millionen verfünffachen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Wer sich ein Auto mit anderen teilt, schont sowohl die Umwelt als auch den eigenen Geldbeutel und gewinnt ein Höchstmaß an Flexibilität. Das bestätigen car2go Kunden:



Für mich ist der Hauptgrund, dass ich keinen Eigenwagen habe, bei dem ich mich um Instandhaltung kümmern muss, dass ich keinen Stress mit Reglementierungen habe und dass man einfach die Flexibilität genießt. / Es sind meistens diese Elektroautos, diese smarts. Das ist natürlich umweltbewusst. / Es sind oftmals auch kleinere Autos mit denen man überall parken kann, gerade Stadt. / Ich finde es cool, wenn man das kombinieren kann, dass man auf der einen Seite öffentliche Verkehrsmittel benutzt und dann, wenn man wirklich dringend ein Auto braucht - sei es fürs Einkaufen oder wenn man mal schnell wo hin muss, wo vielleicht der Bus nicht hinfährt. Dann Carsharing zu nutzen, finde ich eine sehr gute Alternative. (0:49)



Dass Menschen Dinge tauschen und teilen ist kein neues Phänomen. Neu ist allerdings die Dynamik. Denn dank Internet und der Vernetzung via Smartphone ist Teilen heutzutage so einfach, so schnell und so offen für eine Vielzahl von Teilnehmern wie nie. Beispiel car2go: Die Kunden orten über ihre Smartphone-App oder das Internet den nächstgeparkten freien Wagen und stellen ihn nach der Nutzung am Ziel ab.



Heutzutage hat einfach jeder ein Smartphone und wenn man dann eine App hat, ist es ziemlich einfach, sich mal schnell so ein Auto klar zu machen. / Es geht schnell und ich kann mit vielen Zahlungsmöglichkeiten bezahlen, das ist auch ganz praktisch. Ich kann ganz schnell einfach eins ausleihen und über die App buchen. / Man muss dafür nicht zu Hause, weil vielleicht will man aus der Stadt nach Hause fahren und man kann es sich vorher reservieren, wenn man sich spontan dazu entscheidet. / Bei mir ist es so, dass ich über diese Handy-App jederzeit und überall wo ich gerade bin, das jeweilige Fahrzeug finde und kann es gleich nutzen. (0:39)



Die 2,4 Millionen Kunden weltweit des Marktführers car2go zeigen deutlich, dass sie stolz darauf sind, ein Teil dieses Trends zu sein. "Proud to share" steht ab sofort in Stuttgart und Wien auf den car2go Fahrzeugen. Alle weiteren Standorte folgen Zug um Zug. Der neue Markenclaim passt, finden die Kunden:



Was den Umweltaspekt betrifft, auf jeden Fall, weil man kann stolz sein, wenn man etwas für die Umwelt tut, indem man diese Elektroautos nutzt und das eigene Auto stehen lässt. (0:19)



"Proud to share", das neue emotionale Statement fürs Autoteilen. Seit Ende April ziert der Schriftzug die neuen Mercedes-Modelle in Stuttgart und in Wien. Nach und nach wird die gesamte car2go Flotte von rund 14.000 Fahrzeugen an weltweit 26 Standorten visueller Botschafter des Sharing-Trends.



