Lieber Leser,

Hewlett-Packard Inc. hat in dieser Woche die Ergebnisse per zweites Geschäftsquartal veröffentlicht. Erwartungen für Umsätze lagen bei 11,88 Mrd. US-Dollar, was einem Umsatzrückgang von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr gleichen würde. HP hat jedoch die Einschätzungen übertroffen und einen Umsatz von 12,4 Mrd. US-Dollar erzielt. Damit sind die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 7 % gestiegen. Das Ergebnis je Aktie fiel mit 0,40 US-Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 0,39 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...