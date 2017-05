Lieber Leser,

die Tesla-Aktie hat Wertpapiere von großen US-Automobilherstellern in diesem Jahr deutlich outperformt. Zum Teil lag das an den schlechten Ergebnissen der anderen Hersteller und zum Teil auch an einigen positiven Aspekten bei den Ergebnissen von Tesla. Es ist klar, dass das Ergebnis je Aktie von Tesla immer noch in der Verlustzone liegt. Per Q1 2017 wurde ein Verlust je Aktie von 1,33 US-Dollar (non-Gaap) verzeichnet. Das war insofern negativ, als das die Einschätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...