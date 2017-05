Liebe Leser,

Airbus Helicopters treibt sein Engagement in China voran. Im chinesischen Qingdao erfolgte nun der erste Spatenstich für eine Endmontagelinie für den Mehrzweckhubschrauber H135. Die Produktionslinie ist "die erste ihrer Art in China nicht nur für das Unternehmen, sondern für die gesamte Hubschrauberbranche der westlichen Welt", informiert die Airbus-Tochter in einer Pressemitteilung.

Die Details zum neuen Werk!

Die Arbeiten an dem Werk sollen bis zum kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...