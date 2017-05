Zum Wochenstart hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.628,95 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,21 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Münchener Rückversicherung, von BASF und Prosieben Sat.1. Schlusslichter der Liste sind die Anteilsscheine von Fresenius Medical Care, der Deutschen Bank und von VW. Aus den USA fehlten unterdessen die Impulse. Wegen des Memorial Days blieb die Börse am Montag geschlossen. Die europäische Gemeinschaftswährung zeigte sich am Montagnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1181 US-Dollar (+0,05 Prozent).

Der Goldpreis blieb ebenfalls kaum verändert, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.267,40 US-Dollar gezahlt (+0,03 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,44 Euro pro Gramm.