Frankfurt - Der Euro hat am Montagnachmittag zum US-Dollar etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt zu 1,1171 USD nach 1,1188 zur Mittagszeit gehandelt.

Auslöser für die Abgaben waren Aussagen des EZB-Präsidenten. "Wir bleiben fest davon überzeugt, dass ein aussergewöhnliches Mass an geldpolitischer Unterstützung, einschliesslich unserer Forward Guidance, immer noch nötig ist", hatte Mario Draghi am Nachmittag in Brüssel vor Vertretern des Europaparlaments gesagt.

Mit der "Forward Guidance" ist eine geldpolitische Steuerung über Ankündigungen zur künftigen Geldpolitik gemeint. Zuletzt wurde seitens ...

