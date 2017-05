Zürich - Auf der Dell EMC World in Las Vegas hat das Gründerinnen-Ökosystem Circular Board Alice vorgestellt, die erste auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform für Unternehmerinnen. Alice wurde in Partnerschaft mit Dell und Pivotal entwickelt und will dafür sorgen, dass deutlich mehr Gründerinnen ein Erfolgsniveau erreichen, das bisher nur Männern vorbehalten ist.

Alice ist ein virtueller Berater, der Unternehmerinnen auf Basis von Datenanalysen in Echtzeit mit Ressourcen verbindet, die sie für das Wachstum ihres Geschäfts benötigen. Mit wachsendem Umfang der gespeicherten Daten kann Alice dann - mit Hilfe des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz - Anforderungen vorhersagen und auf diese Weise Unternehmerinnen zu den passenden Referenzen, Events, Mentoren sowie zu Kapital und den entsprechenden Ökosystemen leiten.

Die Plattform Alice bietet folgende Features:

Eine konversationsorientierte Benutzeroberfläche, die an verschiedene Aufgabenbereiche angepasst ist, zum Beispiel Finanzierung, Rechtswesen, Marketing oder Technologie; Maschinelles ...

