Die Goetzfried AG, ein Tochterunternehmen des Personal- und Projektserviceanbieters Allgeier Experts, gehört im Bereich Freelancer-Vermittlung 2017 erneut zu den TOP Personaldienstleistern Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Hamburger Statistik-Institut Statista jetzt im Auftrag von FOCUS-Business veröffentlicht hat.



Für die Erhebung befragte Statista mehr als 1.300 Personalverantwortliche und rund 2.000 Kandidaten, die in den vergangenen drei Jahren relevante Erfahrungen mit Personaldienstleistern gesammelt hatten. Personalverantwortliche in Unternehmen bewerteten dabei unter anderem die Kandidatenqualität, Servicequalität und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Kandidatenseitig wurden die Parameter Qualität der Stellenangebote, Kommunikation und Servicequalität evaluiert.



Bernd Sauer, Vorstand der Goetzfried AG, zeigt sich erfreut: "Die Auszeichnung ist für uns von besonderer Bedeutung, da sie auf den Bewertungen sowohl unserer Kunden als auch freiberuflicher IT-Experten beruht. Dass beide Partner unsere Dienstleistungen sehr schätzen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Leistungen, aber zugleich auch Ansporn, unsere Services weiter zu verbessern."



Im Vergleich zu zahlreichen Wettbewerbern punktete die Goetzfried AG unter anderem mit ihrem breiten Leistungsportfolio. Neben der Rekrutierung und Vermittlung von Experten bietet Goetzfried auch in den folgenden Bereichen, die in der Studie der Statista bewertet wurden, Leistungen an: Managed Services (MSP), Onsite-Management, Portallösungen und Softwareangebote. Diese Services werden in Zusammenarbeit mit spezialisierten Schwestergesellschaften der Allgeier Experts Group erbracht.



Über Allgeier Experts SE



Die Goetzfried AG ist ein Tochterunternehmen der Allgeier Experts Group. Als führender deutscher Anbieter von Personal- und Projektservices für IT und Engineering bündelt Allgeier Experts das Know-how und die Branchenexpertise der Allgeier Tochtergesellschaften Goetzfried AG, Allgeier Experts Pro GmbH, U.N.P., Goetzfried Professionals, Allgeier Experts Medical, SearchConsult, Oxygen und Allgeier Experts Services. An 29 Standorten betreut Allgeier Experts mehr als 1.000 nationale und internationale Unternehmenskunden und öffentliche Auftraggeber. Mit 262 Millionen Euro Umsatz und 2.800 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts gemäß Lünendonk®-Marktsegmentstudie zu den Top-3-IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.allgeier-experts.com.



