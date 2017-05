ZÜRICH (Dow Jones)--Fehlende Impulse haben den schweizerischen Aktienmarkt am Montag mehr oder weniger auf der Stelle treten lassen. In den USA waren die Finanzmärkte wegen eines Feiertags geschlossen, in London und Schanghai ruhte der Börsenhandel ebenfalls feiertagsbedingt.

Auch ansonsten war die Nachrichtenlage zu Wochenbeginn dünn. Die Eröffnungsrede des EZB-Präsidenten Mario Draghi bei seiner vierteljährlichen Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments ließ die Aktienmärkte kalt. Draghi gab im Wesentlichen eine unveränderte Einschätzung zu Inflation, Wachstum und Geldpolitik.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.032 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich neun Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schlossen vier Aktien. Das Umsatzvolumen war mit 31,93 (zuvor: 66,26) Millionen Aktien recht dünn.

Unter den Einzelwerten fielen Credit Suisse mit einem Minus von 0,6 Prozent auf, was allerdings keine nachrichtlichen Gründe hatte. Vielmehr gehörten Bankenwerte europaweit zu den schwächsten Sektoren. Die Aktie der UBS erholte sich hingegen von anfänglichen Abgaben und schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent.

Belastet wurde der SMI auch von Schwergewicht Nestle, das um 0,5 Prozent fiel.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2017 11:46 ET (15:46 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.