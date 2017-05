Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zum Auftakt in die neue Börsenwoche kaum von der Stelle bewegt. Der Leitindex SMI begann den Handel am Montag mit "roten Vorzeichen", arbeitete sich am Nachmittag bis auf das Niveau von Ende letzter Woche vor und fiel in der Schlussauktion wieder zurück in die Verlustzone. Insgesamt verlief das Geschäft mit den Dividendenpapieren Händlern zufolge "lustlos" und in äusserst ruhigen Bahnen. Es habe an kurstreibenden News gefehlt, hiess es. Zudem blieben die Tore wichtiger Handelsplätze wie New York und London feiertagsbedingt geschlossen.

Auch die Blockadehaltung von US-Präsident Trump, die er am G7-Gipfel vom Wochenende unter anderem in handelspolitischen Fragen eingenommen hatte, scheine die Anleger nicht aus der Ruhe zu bringen, hiess es weiter. Dies habe wohl damit zu tun, dass sich die Konjunkturaussichten zurzeit so günstig präsentieren wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Am Nachmittag richteten sich die Blicke der Anleger auf EZB-Chef Mario Draghi, der sich den Fragen der Euro-Parlamentarier stellte. Weder die Aussagen Draghi's noch Spekulationen um vorgezogene Neuwahlen in Italien sorgten an der Börse aber für Bewegung.

Zu Börsenschluss stand der Swiss Market Index (SMI) um 0,11% tiefer auf 9'031,96 Punkten, dies nachdem er im frühen Geschäft gar bis auf die Schwelle von 9'000 Stellen zurückgefallen war. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader ...

