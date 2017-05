Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Verbund -0,79% auf 16,955, davor 5 Tage im Plus (7,89% Zuwachs von 15,84 auf 17,09), Andritz -0,41% auf 53,71, davor 5 Tage im Plus (3,02% Zuwachs von 52,35 auf 53,93), RBI -1,45% auf 24,085, davor 5 Tage im Plus (12,14% Zuwachs von 21,8 auf 24,44), Wolford -1,34% auf 19,485, davor 4 Tage im Plus (3,4% Zuwachs von 19,1 auf 19,75), EVN -2,05% auf 12,675, davor 3 Tage im Plus (4,35% Zuwachs von 12,4 auf 12,94), Wienerberger -2,87% auf 21,015, davor 3 Tage im Plus (8,18% Zuwachs von 20 auf 21,64), Oberbank AG Stamm 0% auf 76,6, davor 3 Tage im Plus (0,8% Zuwachs von 75,99 auf 76,6), AMS -1,44% auf 65,2, davor 3 Tage im Plus (4,67% Zuwachs von 63,2 auf 66,15), S Immo +0,24% auf 12,53, davor 3 Tage im Minus (-0,79% Verlust von 12,6 auf 12,5). Folgende Titel...

