Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag nach einem impulsarmen Handel leicht im Plus geschlossen. Aufsehen erregte allerdings eine Nachricht aus der zweiten Reihe: US-Starinvestor Warren Buffett hat sich beim MDAX-Unternehmen Lanxess eingekauft. Das brachte Trittbrettfahrer auf den Plan und die Aktie schloss fast 7 Prozent im Plus. Ansonsten fuhren viele Marktakteure mit angezogener Handbremse, denn die Börsen in London und New York blieben wegen Feiertagen geschlossen. In den letzten Handelsminuten kletterte der DAX noch ein paar Punkte nach oben und schloss 0,2 Prozent fester bei 12.629 Punkten. SDAX und MDAX erklommen jeweils neue Rekordhochs.

Warren Buffett steigt mit 3 Prozent bei Lanxess ein

Der Spezialchemiekonzern Lanxess zählt nun auch den US-Starinvestor Warren Buffett zu seinen Aktionären: Eine deutsche Tochter von Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, die General Reinsurance AG, hält 3,004 Prozent an der Lanxess AG. Buffett, der gerne langfristig investiert, befindet sich bei Lanxess in guter Gesellschaft: Rund 90 Prozent der Lanxess-Aktien werden von institutionellen Anlegern gehalten, die eine wachstums- oder wertorientierte Anlagestrategie verfolgen, teilt das Unternehmen mit. Seit Jahresbeginn hat die Aktie, die 2016 einen guten Lauf hatte, konsolidiert. Am Montag nun legte sie um 6,7 Prozent bzw 4,22 Euro auf 67,48 Euro zu. Allerdings schüttete Lanxess just am Montag ihre Dividende aus: Ohne den Dividendenabschlag von 0,70 Euro wäre die Aktie noch stärker gestiegen.

Für die Aktie von Tele Columbus ging es um 4,5 Prozent auf 9,91 Euro nach oben. "Nachdem Dommermuth nun Drillisch übernimmt, ist Tele Columbus wieder stärker in den Fokus gerückt", erklärte ein Aktienhändler. Schon seit längerem hielt United Internet rund 25 Prozent an dem SDAX-Unternehmen. Aus dem Erstquartalsbericht von United Internet war zu entnehmen, dass dieser Anteil nun auf 28,52 Prozent gestiegen ist. An der Börse wird darauf gesetzt, dass dieser Anteil mittelfristig über 30 Prozent ausgebaut wird und damit eine Übernahmeofferte ausgelöst wird. Berenberg-Analyst Paul Marsch, sieht momentan keinen Grund, diese Aktie zu verkaufen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 38,1 (Vortag: 75,6) Millionen Aktien im Wert von rund 1,39 (Vortag: 2,64) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner, 15 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.628,95 +0,21% +10,00% DAX-Future 12.642,00 +0,39% +10,46% XDAX 12.645,39 +0,40% +10,47% MDAX 25.282,30 +0,29% +13,94% TecDAX 2.275,91 +0,02% +25,62% SDAX 11.138,89 +0,32% +17,01% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,27 47 ===

May 29, 2017 12:02 ET (16:02 GMT)

