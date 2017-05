Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien fand wegen des Spring Bank Holiday kein Börsenhandel statt. In den USA ruht der Handel wegen des Feiertags Memorial Day. Die Börse in Schanghai blieb wegen des Drachenbootfests geschlossen.

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des Feiertags Drachenbootfest geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.578,95 -0,00% +8,77% Stoxx50 3.231,19 +0,09% +7,33% DAX 12.628,95 +0,21% +10,00% FTSE 0,00 0% +5,67% CAC 5.332,47 -0,08% +9,67% DJIA 21.080,28 -0,01% +6,67% S&P-500 2.415,82 +0,03% +7,91% Nasdaq-Comp. 6.210,19 +0,08% +15,36% Nasdaq-100 5.788,36 +0,17% +19,01% Nikkei-225 19.682,57 -0,02% +2,97% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,27 +47

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,21 49,8 +0,8% 0,41 -11,5% Brent/ICE 52,52 52,15 +0,7% 0,37 -10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,20 1.267,00 +0,0% +0,20 +10,1% Silber (Spot) 17,43 17,35 +0,5% +0,08 +9,5% Platin (Spot) 956,25 959,85 -0,4% -3,60 +5,8% Kupfer-Future 2,58 2,57 +0,4% +0,01 +2,3%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa haben sich am Montag bei dünnen Umsätzen kaum verändert gezeigt. Als Hauptgrund für den lustlosen Handel nannten Marktakteure die fehlenden Impulse aus den USA und Großbritannien, wo die Börsen feiertagsbedingt geschlossen waren. Die Mailänder Börse fiel allerdings mit einem Minus von 1,9 Prozent auf. Beobachter erklärten die Verluste mit der Angst vor möglichen Neuwahlen in Italien schon in diesem Herbst und der Ungewissheit, wie die künftige italienische Regierung aussehen werde. Unter Druck standen vor allem die Aktien der italienischen Banken. Unicredit, Intesa Sanpaolo, UBI und Mediobanca verloren zwischen 2,1 und 4,7 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt erregte die Nachricht Aufsehen, dass der US-Starinvestor Warren Buffett eine Beteiligung an dem Spezialchemiekonzern Lanxess aufgebaut hat. Die Lanxess-Aktie stieg um 6,7 Prozent. Allerdings zahlte das Unternehmen am Montag eine Dividende von 70 Cent. Ohne den Dividendenabschlag wäre das Plus noch höher ausgefallen. Die massenhaften Flugausfälle von British Airways ließen den Kurs der Muttergesellschaft IAG in Madrid um 2,8 Prozent fallen. "Die unmittelbaren Kosten und die Folgekosten könnten sehr hoch ausfallen", sagt ein Händler. In Medienberichten würden Branchenexperten zitiert, die Kosten von mehr als 100 Millionen Pfund nicht ausschlössen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:01 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1180 +0,11% 1,1168 1,1176 +6,3% EUR/JPY 124,42 +0,13% 124,26 124,35 +1,2% EUR/CHF 1,0907 +0,15% 1,0891 1,0894 +1,8% EUR/GBP 0,8702 -0,02% 0,8703 1,1433 +2,1% USD/JPY 111,30 +0,02% 111,27 111,27 -4,8% GBP/USD 1,2848 +0,13% 1,2831 1,2778 +4,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Weitgehend richtungslos haben sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Auftakt der neuen Woche präsentiert. Teilnehmer sprachen von einem sehr ruhigen Handel und fehlenden frischen Impulsen. Dass Nordkorea erneut eine Rakete abgeschossen hat und damit wieder gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen hat, sorgte an den Börsen für keine erkennbare Reaktion - wie bei den jüngsten Raketentests bereits zu beobachten. Am deutlichsten zeigte sich das an der Börse in Seoul. Dort ging die Aufwärtstendenz der Vortage ungebrochen und der Kospi markierte im Verlauf ein neues Allzeithoch. Dass er am Ende doch ganz knapp im Minus schloss, erklärten Börsainer mit Gewinnmitnahmen. Samsung gaben um 0,8 Prozent nach. Die Reaktion zeige, dass Fundamentaldaten hinter dem Aufschwung stünden, sagte Währungsexperte Masashi Murata von Brown Brothers Harriman. Die Erwartungen gingen klar in Richtung Wirtschaftswachstum, angetrieben vom Export und außerdem dürfte die Notenbank weiter akkomodierend agieren. Das sei gut für Aktien und den Won. In Tokio bewegte sich der Nikkei-Index kaum vom Fleck. Am meisten tat sich in Sydney, wo der S&P/ASX 200 um 0,8 Prozent zurückkam auf den niedrigsten Stand seit neun Wochen. Gedrückt wurde er wieder einmal vor allem von überdurchschnittliche Verlusten im Bankensektor. Die Kurse der Banken leiden bereits seit einiger Zeit unter wenig inspiriered ausgefallenen Quartalsberichten, aber auch der angekündigten Sondersteuer für Großbanken ab Juli, mit der die Staatsfinanzen aufgebssert werden soll.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

EU-Mitgliedstaaten wollen wegen VW-Abgasaffäre schärfere Kontrollen

Wegen der VW-Abgasaffäre wollen die EU-Mitgliedstaaten schärfere Kontrollen von Autoherstellern. Die EU-Industrieminister billigten einen Vorschlag für eine stärkere europäische Überprüfung bei der Zulassung neuer Fahrzeugtypen und von bereits im Straßenverkehr fahrenden Autos. Bleibt ein Mitgliedstaat bei einem Verdacht auf Abgasmanipulationen völlig untätig, kann die EU-Kommission künftig eingreifen und Strafen von bis zu 30.000 Euro pro Fahrzeug verhängen.

BMW stoppt Produktion wegen Lieferengpässen

Wegen eines fehlenden Bauteils stoppt BMW die Produktion in zwei Werken in China und Südafrika. In Shenyang und Rosslyn werde die Fertigung heute (Montag) stillstehen, sagte ein BMW-Sprecher. Grund für die Produktionsprobleme sind Lieferengpässe bei Lenkgetrieben. BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann ergänzte, der Zulieferer Bosch könne aktuell keine ausreichende Stückzahl an Lenkgetrieben zur Verfügung stellen.

Küchenmöbelhersteller Alno bekommmt neuen Chef

Der Chef des Küchenmöbelherstellers Alno tritt per Ende Mai zurück. Max Müller und der Aufsichtsrat hätten einen Aufhebungsvertrag vereinbart, teilte das Pfullendorfer Unternehmen mit. Neuer Vorstandsvorsitzender werde der bisherige Chief Financial Officer (CFO) Christian Brenner. Weiterer Vorstand bleibt Andreas Sandmann als Chief Sales Officer (CSO).

