Mit Nationalpark Ranger durch vier Klimazonen



Kaprun (ots) - Mit dem Nationalpark Ranger auf spannender Entdeckungsreise durch vier Klimazonen vom Tal bis auf über 3.000 Meter. Ein naturnahes Erlebnis für die ganze Familie am Kitzsteinhorn in Zell am See-Kaprun.



Ab 4. Juli 2017 bietet das Kitzsteinhorn in Kooperation mit dem Nationalpark Hohe Tauern erstmals jeden Dienstag bis 5. September ein neues Erlebnisangebot für Familien und Naturliebhaber. Bei der Kitzsteinhorn Explorer Tour durchreist man mit einem Ranger an einem Tag vier Klimazonen. Von grünen Wiesen geht es über karge Felslandschaften hoch hinauf bis ins ewige Eis.



Zwtl.: Wie entsteht Gletschereis?



Welche Tiere leben in der Zone des ewigen Eises? Welche Überlebensstrategien entwickelt das Edelweiß, um auf 3.000 m gedeihen zu können? Wo ist der der Steinadler zu Hause? Und ernährt sich der Bartgeier wirklich nur von Knochen? All diese Fragen beantwortet der "Expeditionsleiter" mit wissenswerten Details zu jeder klimatischen Höhenstufe. Von 911 auf 3.029 Höhenmeter führt die Explorer Tour. Dank der hochmodernen Seilbahnen auf das Kitzsteinhorn kommen auch Kinder und wenig trainierte Wanderer in den Genuss dieses Erlebnisses.



Zwtl.: In nur 2,5 Stunden klimatisch nach Spitzbergen



Werner Schuh ist einer der Nationalpark Ranger, die die Explorer Tour begleiten: "Das Kitzsteinhorn bietet grandiose Aussichten in den Nationalpark Hohe Tauern. Von der ersten Klimazone im Tal, dem warm-gemäßigten Klima mit saftigem Grün und Bachläufen, geht es gemütlich mit den Kitzsteinhorn-Seilbahnen über das winterkalte Klima mit Nadelwäldern hinauf ins Tundrenklima. In dieser waldfreien Region am Langwiedboden auf 1.900 m spazieren wir zu einem kleinen Bachbett, wo man Almrosen, Enzian und mit Glück auch schon Murmeltiere beobachten kann. Beim nächsten Stopp, im felsigen Ödland rund um das Alpincenter auf 2.500 m, eröffnet sich eine grandiose Weite mit Ausblick auf den markanten Gipfel des Kitzsteinhorns, den Gletscher und eine der welthöchsten Seilbahnstützen. Gemeinsam erforschen wir die Flora und Fauna an der Grenze zum ewigen Eis. Weiter geht die Reise hinauf ins arktische Klima auf 3.029 m. Von der Panorama Plattform Top of Salzburg blickt man auf die vergletscherten Dreitausender, in naturbelassene Täler und mit etwas Glück erspäht man auch Adler und Geier. Mit Ferngläsern können die Gäste Gämse und sogar unseren Sommergast, den Gänsegeier, beobachten. Würde man normalerweise vom Dorf Kaprun aus eine Reise durch diese vier Klimazonen unternehmen, müsste man eine Fahrt bis nach Spitzbergen antreten. Diese Distanz beträgt 3.445 Kilometer Luftlinie."



Zwtl.: Kombination mit Nationalpark Gallery Tour



Besonders Wissenshungrige können nach einem Mittagessen in Salzburgs höchstgelegenem Restaurant gleich die nächste interessante Tour starten: die "Gipfelwelt 3000" versetzt die Besucher in die faszinierende Welt der Steinadler und in das funkelnde Innere des Gletschers. Der krönende Höhepunkt ist die Gallery Plattform: Hier steht man Aug in Aug mit Österreichs höchsten Gipfeln, unberührte Wildnis und der Mächtigkeit der Berge.



Beide Nationalpark Ranger-Führungen sind mit gültigem Seilbahn-Ticket kostenlos und eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.



Zwtl.: Qualität die bewegt



Das Kitzsteinhorn zählt zu den qualitätsgeprüften "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen". Mit diesem Gütezeiten werden nur Unternehmen ausgezeichnet, die hohen Qualitätskriterien entsprechen und außergewöhnliche Bergerlebnisangebote bieten. Diese Standards werden regelmäßig überprüft.



