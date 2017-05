Zürich (ots) -



Die Migros hält sich konsequent an den Richtpreis für Schweizer

Milch und bezahlt im Vergleich zum vom Bundesamt für Landwirtschaft

(BLW) monatlich veröffentlichten Durchschnittspreis sogar 10 Prozent

mehr.



Die Migros pflegt eine faire Partnerschaft zu den Schweizer

Bauern, so auch zu ihren Milchproduzenten. Deshalb ist für die Migros

selbstverständlich, dass sie sich an Branchenvereinbarungen hält.

Ihre Verbundenheit mit der Schweizer Landwirtschaft unterstreicht sie

nicht nur mit langfristigen Verträgen, sondern auch indem das

Migros-Milchverarbeitungs-Unternehmen Estavayer Lait SA (Elsa) einen

überdurchschnittlich hohen Milchpreis bezahlt. Seit Anfang 2016 ist

der von der ELSA ausbezahlte Produzentenpreis im Schnitt 5.7 Rappen

oder 10 Prozent höher als der von anderen Verarbeitern bezahlte

Durchschnittspreis. Grundlage für den Durchschnittspreis für

Molkereimilch ist der jeden Monat veröffentlichte Marktbericht

"Milch" vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). Entsprechend schreibt

auch die Branchenzeitung "Schweizer Bauer" in ihrer jüngsten Ausgabe,

dass die Migros als einziger grosser Milchverarbeiter den Richtpreis

von 65 Rappen/kg einhält.



"Vor diesem Hintergrund ist der Boykottaufruf einzelner

Bauernvertreter absurd und zielt auf das völlig falsche Unternehmen.

Glücklicherweise widerspiegelt dieser Aufruf nicht die Haltung der

Schweizer Bauern, denn etliche Milchbauern und Branchenvertreter

haben sich bei uns gemeldet und sich von dieser Aktion distanziert",

sagt Matthew Robin, Unternehmensleiter der Elsa. "Das Problem ist gar

nicht der Richtpreis", so Robin, "sondern dass viele Verarbeiter

diesen Preis einfach nicht bezahlen oder ungerechtfertigte Abzüge

machen. Dass nun andere Akteure dem Beispiel der Migros folgen und in

Zukunft ebenfalls einen höheren Milchpreis bezahlen wollen, begrüssen

wir."



Fakten:



- Die Migros bezahlt über ihr Milchverarbeitungs-Unternehmen Elsa

seit Anfang 2016 im Schnitt 5.7 Rappen oder 10 Prozent mehr als die

anderen Verarbeiter von Molkereimilch. Grundlage der Berechnung sind

die jeden Monat veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für

Landwirtschaft (BLW).



- Die Migros setzt voll auf Schweizer Milchprodukte. Die Elsa

verarbeitet ausschliesslich Schweizer Milch.



- Der Milchkonsum ist rückläufig. Seit 2000 ist der

Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch von 86 kg und Jahr auf 59 kg

gesunken.



Grafik: Siehe Anhang



(Quelle: "Perspektiven im Milchmarkt", Bericht des Bundesrates

5.4.2017 - https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitt

eilungen.msg-id-66254.html)



