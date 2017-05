Berlin (ots) - Der Tagesspiegel setzt seine erfolgreiche Wachstumsstrategie als Marktführer bei den Hauptstadt-Politikentscheidern weiter fort und startet vom 30. Mai 2017 an mit "Tagesspiegel BACKGROUND Energie & Klima", das exklusive Politikbriefing aus der Hauptstadt für den Energie- und Klimasektor.



Die Energie- und Klimaredaktion des Tagesspiegels unter der Leitung von Dagmar Dehmer liefert jeden Werktag morgens gegen 6 Uhr die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen für die Top-Entscheider des Energie- und Klimasektors, dazu einen Überblick über relevante Personalien und Förderprogramme sowie eine internationale Presseschau. Täglich schreibt zudem ein namhafter Energie- und Klimaexperte aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft als Gastautor für das frühmorgendliche Politikbriefing.



Gemeinsam mit Tagesspiegel BACKGROUND geht auch Tagesspiegel CIRCLE als Entscheiderplattform für den Energiesektor an den Start. Background-Leser können an Expertenrunden und Fachkonferenzen von Tagesspiegel CIRCLE teilnehmen.



