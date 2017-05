Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Draghi lässt geldpolitische Botschaft unverändert

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat bei seinem turnusmäßigen Dialog mit dem Europaparlament eine unveränderte Einschätzung von Inflation, Wachstum und Geldpolitik gegeben. In seiner Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss sagte Draghi: "Wir sind davon überzeugt, dass es weiterhin eine außerordentlich akkommodierende Geldpolitik braucht, darunter auch über unsere Forward Guidance, damit die Kapazitäten voll ausgelastet werden und damit die Inflation in Richtung von 2 Prozent steigt und sich dort mittelfristig dauerhaft stabilisiert."

Draghi: Grenzen des Ankaufsprogramms werden bleiben

Die Europäische Zentralbank (EZB) denkt nach den Worten ihres Präsidenten Mario Draghi nicht daran, die selbst auferlegten Grenzen ihres Anleiheankaufprogramms zu ändern. "Wir planen nicht, diese Limits zu brechen, die sind da und sie werden bleiben", sagte Draghi in seiner Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.

Draghi: Wachstum der EU-Schattenbanken verlangsamt sich

Das Wachstum des Schattenbankensektors der EU hat sich im vergangenen Jahr nach Aussage von Mario Draghi, Chef des Systemrisikorats ESRB, verlangsamt. Gleichwohl hat dieser nicht der Bankenaufsicht unterliegende Sektor in den vergangenen fünf Jahren beträchtlich an Größe gewonnen, wie Draghi in einer Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments sagte.

EZB: Eurosystem kauft weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 26. Mai 2017 gedrosselt. Das gesamte Kaufvolumen belief sich auf 13,503 (Vorwoche: 14,286) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

Merkel betont Eigenständigkeit im Verhältnis zu den USA

Kurz nach dem in vielen Teilen gescheiterten G7-Gipfel hat Kanzlerin Angela Merkel erneut die Eigenständigkeit Europas im transatlantischen Verhältnis betont. Die letzten Tage hätten ihr gezeigt, dass die Zeiten, "in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, ein Stückweit vorbei sind", bekräftigte Merkel ihre Einschätzung des Verhaltens von US-Präsident Donald Trump während des G7-Gipfels. "Wenn wir Europäer unsere Werte präzise definieren, wenn wir unsere Werte ernst nehmen, dann können wir, davon bin ich überzeugt, jede Herausforderung meistern", sagte Merkel.

SPD-Generalsekretärin Barley wirft Merkel Feigheit vor

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Feigheit vor US-Präsident Donald Trump vorgeworfen. "Es ist keine Kunst, im Bierzelt über Donald Trump zu schimpfen", schimpfte Barley. Am Wochenende hatte Merkel bei einem CSU-Wahlkampfauftritt nach dem enttäuschenden G7-Gipfel auf Sizilien eingeräumt, dass Deutschland sich auf die USA nicht mehr als verlässlichen Partner verlassen könne.

Außenminister Gabriel wirft US-Regierung Schwächung des Westens vor

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den USA eine Schwächung der westlichen Staatengemeinschaft vorgeworfen. Am Rande eines Treffens mit Vertretern internationaler Organisationen zum Thema Flüchtlinge kritisierte Gabriel die Klima- und Rüstungsexportpolitik der Regierung von Präsident Trump. "Der Westen" sei "kleiner geworden, mindestens ist der schwächer geworden".

De Maiziere lobt US-Sicherheitsbehörden

Inmitten der internationalen Kritik am Führungsstil von US-Präsident Donald Trump hat Bundesinnenminister Thomas de Maiziere eine Lanze für die amerikanischen Sicherheitsbehörden gebrochen. Für seinen Zuständigkeitsbereich könne er sagen: "Die Zusammenarbeit mit der neuen US-Administration ist hervorragend", erklärte der CDU-Politiker auf einem Symposium des Verfassungsschutzes.

BDI: USA haben sich bei G7 ins Abseits manövriert

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat sich enttäuscht über die Ergebnisse des Gipfels der sieben führenden Industrieländer (G7) in Taormina gezeigt. "Statt einem klaren Eintreten für Freihandel und global verstandenem Klimaschutz sendet der G7-Gipfel kein Signal für mehr Einigkeit", erklärte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Die USA haben sich ins Abseits manövriert", stellte er fest.

Britische Innenministerin betont Wunsch nach "Partnerschaft" mit Deutschland

Nach den kritischen Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur internationalen Rolle der USA und Großbritanniens hat die britische Innenministerin Amber Rudd ihr Land als einen "starken Partner" in Sicherheitsfragen bezeichnet. "Wir können Frau Merkel versichern, dass wir eine tiefgehende und besondere Partnerschaft wünschen, damit wir europaweit weiterhin für Sicherheit sorgen können", sagte sie dem Sender BBC.

Betriebsrentner müssen in Zukunft auf Garantien verzichten

Künftige Generationen von Ruheständlern werden aus der betrieblichen Altersvorsorge keine garantierten Rentenzahlungen bekommen. Durch den Verzicht auf garantierte Mindestrenten will die Große Koalition mehr Beschäftigten in den Genuss von Betriebsrenten bringen, wie zum Beispiel aus dem Dienstleistungsbereich mit geringen Löhnen.

Macron empfängt Putin zu Gesprächen im Schloss von Versailles

Im Schloss von Versailles haben sich Frankreichs neuer Staatschef Emmanuel Macron und der russische Präsident Wladimir Putin erstmals zu Gesprächen getroffen. Auf dem Programm standen Beratungen über den Anti-Terror-Kampf und die Konflikte in Syrien und in der Ukraine. Macron hatte im Vorfeld einen "anspruchsvollen Dialog" ohne "Zugeständnisse" angekündigt.

