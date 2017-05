Im französischen Präsidentschaftswahlkampf hat Putin die Rechtspopulistin Le Pen unterstützt. Nun muss er sich mit Macron arrangieren. Das erste Treffen verlief dennoch positiv - Putin zeigte sich sogar beeindruckt.

Emmanuel Macron steckte die Hand zum Dialog mit Wladimir Putin aus. Dabei war er keinesfalls Putins Wunschkandidat für Frankreichs Präsidentschaft. Der russische Präsident zeigte sich kurz vorher noch mit Marine Le Pen, die für eine Schwächung Europas stand, russische Medien verbreiteten Fake-News über Macrons Privatleben. Dennoch empfing ihn Macron ganz schnell mit viel Pomp in Frankreich - im Schloss von Versailles. Sogar ein roter Teppich war davor ausgerollt, gespeist wurde im Restaurant "Oré" von Sternekoch Alain Ducasse. Es war eine neue diplomatische Herausforderung für Macron, zumal er im Wahlkampf gesagt hatte, er teile nicht die Werte von Putin.

Bei dem eilig anberaumten Treffen mit Putin ging es darum, Stärke zu zeigen. Aus Macrons Umfeld hieß es, das Gespräch mit Putin werde "mindestens so freimütig wie jenes mit Trump". Inzwischen hat Macron sich zu dem auffällig langen Handschlag mit Donald Trump in Brüssel geäußert. Das sei von ihm geplant gewesen: " Man muss zeigen, dass man keine Zugeständnisse macht." Und er versprach auch im Vorfeld schon einen Austausch mit Putin "ohne Konzessionen". So waren alle Augen auf den Handschlag der beiden gerichtet. Doch der Handschlag von Putin und Macron wirkte eher freundschaftlich und ließ keinen Machtkampf erkennen. Beide klopften sich danach auch noch herzlich auf die Arme.

Bei dem Treffen ging es um französisch-russische Beziehungen, Terrorismus, Syrien und die Ukraine, aber vor allem um ein erstes Kennenlernen. Eine Konfrontation wurde vermieden. Nach Auffassung von Thomas Gomart, Direktor des französischen Institutes für internationale Beziehungen (IFRI), wollte Putin "das sehr negative ...

