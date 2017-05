Lieber Leser,

das auf Hauterkrankungen spezialisierte Spezialpharmaunternehmen Biofrontera hat in diesen Tagen seine Zahlen für das erste Quartal im Jahr 2017 vorgelegt. Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart von Ameluz in den USA erhöhten sich die Umsatzerlöse deutlich, von 1,02 Mio. Euro im vergangenen Jahr auf nun 2,62 Mio. Euro. Gleichwohl macht die Bilanz auch deutlich, dass Biofrontera in den USA noch am Anfang steht. Entsprechend hoch waren die Investitionen in Marketingaktivitäten ...

