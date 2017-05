MESEBERG (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den indischen Premierminister Narendra Modi am Montag zur Vorbereitung der vierten deutsch-indischen Regierungskonsultationen empfangen. Beim Abendessen im Regierungs-Gästehaus Schloss Meseberg nördlich von Berlin dürfte es um den Ausbau der Zusammenarbeit bei Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie, Klimapolitik und Entwicklung gehen. Auch der Anfang Juli anstehende G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer soll zwischen Merkel und Modi zur Sprache kommen.

Nach den weitgehend gescheiterten Gipfeln von G7 und Nato in den vergangenen Tagen sowie vor dem Hintergrund der protektionistischen Politik von US-Präsident Donald Trump dürfte es bei den Konsultationen an diesem Dienstag im Kanzleramt auch um einen gemeinsamen Einsatz für Freiheit, Vielfalt und eine auf Regeln basierte internationale Ordnung gehen. Ein Regierungssprecher hatte am Freitag betont, Deutschland und Indien hätten ein gemeinsames Interesse am freien Handel und an offenen Märkten./bk/DP/he

