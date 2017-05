München (ots) - Alfred Gaffal ist zum dritten Mal zum Präsidenten der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. gewählt worden. Er hat das Amt seit 2013 inne. Gaffal, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wolf GmbH in Mainburg und Geschäftsführer der Wolf Holding GmbH, wurde auf der Mitgliederversammlung für weitere zwei Jahre an der Spitze der vbw bestätigt.



Gaffal: "In meine neue Amtszeit fallen zwei neu zu wählende Regierungen. Mein Ziel ist es, notwendige wirtschaftspolitische Weichenstellungen mit zu gestalten. Wir brauchen eine nachhaltig starke und investitionsfreundliche Wirtschaftspolitik, die auch dem nächsten rückläufigen Konjunkturzyklus trotzt."



Das Präsidium umfasst darüber hinaus folgende Unternehmerpersönlichkeiten als Vizepräsidenten:



- Milagros Caiña-Andree, Mitglied des Vorstands BMW AG, Mitglied des Vorstands bayme vbm



- Josef Geiger, Präsident Bayerischer Bauindustrieverband e. V., Geschäftsführender Gesellschafter Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG



- Stefan Grenzebach, CFO und Mitglied der Geschäftsführung Grenzebach Maschinenbau GmbH, Asbach-Bäumenheim, Vorsitzender VDMA Bayern



- Dr. Manfred Knof, Vorstandsvorsitzender Allianz Deutschland AG



- Heinz Laber, Mitglied des Vorstands UniCredit Bank AG, Bayerischer Bankenverband e. V.



- Ernst Läuger, Geschäftsführender Gesellschafter Benno Marstaller AG, Präsident Handelsverband Bayern - Der Einzelhandel e. V.



- Dr. Markus Litpher, Mitglied des Vorstands Lechwerke AG, Vorsitzender AGV Bayerische Energieversorgungsunternehmen



- Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzende WAREMA Renkhoff SE, Verhandlungsführerin vbm, Mitglied im Vorstand bayme vbm



- Dr. Markus Rieß, Mitglied des Vorstands Münchner Rückversicherung AG, Vorsitzender des Vorstands ERGO Group AG, Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e. V.



- Michael Schwarz, Zahnarzt, Präsident Verband Freier Berufe in Bayern e. V.



- Winfried Schaur, Geschäftsführer, Executive Vice President ENA, UPM GmbH, Verband Bayerischer Papierfabriken e. V.



- Dr. Christian Sandler, Vorsitzender des Vorstands Sandler AG, Präsident Verband der Bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie



- Stephanie Spinner-König, Managing Director Spinner GmbH, Vorsitzende ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e. V., Landesstelle Bayern



- Konrad Steininger, Inhaber Schreinerei Steininger, Präsident Fachverband Schreinerhandwerk Bayern, Vorsitzender Unternehmerverband bayerisches Handwerk



- Dr. Günter von Au, Vize-Präsident des Verwaltungsrats, Clariant AG, Vorsitzender des Vorstands des Landesverbands Bayern des Verbands der Chemischen Industrie e. V., Vorsitzender des Vorstands des Vereins der Bayerischen Chemischen Industrie e. V.



- Qua Amt sind Günther G. Goth, Vorsitzender des Vorstands bbw - Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V., und Bertram Brossardt, Vizepräsident und Hauptgeschäftsführer der vbw sowie Hauptgeschäftsführer von bayme vbm, Mitglieder im Präsidium.



