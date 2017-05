Mannheimer Morgen über die Entwicklung des Online-Handels Überschrift: Nur Mut Fliesen oder Gartenzäune im Internet bestellen? Noch vor wenigen Jahren konnte sich das kaum jemand vorstellen - genauso wenig wie Windeln oder frisches Gemüse aus dem Netz. Das hat sich grundlegend geändert. Das Online-Geschäft - meist mit dem mächtigen Amazon-Konzern als Speerspitze - ist inzwischen in wirklich alle Lebensbereiche vorgedrungen. Auch wenn die Anbieter nicht immer Geld damit verdienen. Die Logistikkosten sind viel höher, nennt Hornbach-Chef Albrecht Hornbach ein Beispiel für die Hürden des digitalen Geschäfts. Entmutigen lässt er sich dadurch nicht, sondern versucht die Vorteile des stationären Handels zu nutzen. Denn die Kunden sind gerne in den verschiedenen Vertriebskanälen gleichzeitig unterwegs. So bestellen sie im Netz und holen die Ware dann in der nächstliegenden Filiale ab. Oder sie lassen sich im Markt beraten und kaufen später zu Hause von der Couch in Ruhe im Online-Shop ein. Der Hornbach-Chef weiß aber auch, dass es kein endgültiges Erfolgsrezept gibt. Das Nutzerverhalten ändert sich ständig, im digitalen Zeitalter werden immer wieder neue Ideen und Angebote geboren. Manche funktionieren langfristig, andere nicht. Am Schluss überleben die Unternehmen, die den richtigen Riecher haben - und sich immer wieder trauen, Neues auszuprobieren. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

