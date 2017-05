Liebe Leser,

ähnlich wie stark frequentierte Autobahnen nutzen sich auch Startbahnen an Flughäfen kontinuierlich ab. So kündigte der Flughafenbetreiber Fraport Mitte Mai an, dass man die Asphaltschicht der Startbahn 18 West in Frankfurt wieder instandsetzen wolle.

Startbahn 18 West wieder vollumfänglich nutzbar

Wie nun aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht, konnte man die Instandhaltungsmaßnahmen planmäßig zu Ende bringen. Alle dazugehörigen Start- und Landebahnen ...

