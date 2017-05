Halle (ots) - Die AfD-Landtagsabgeordnete Sarah Sauermann hat ihren Austritt aus der Fraktion erklärt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe) unter Berufung auf eine Landtagssprecherin. Eine entsprechende E-Mail war am Sonntag im Landtag eingegangen. Die 28-Jährige erklärt darin, in der Fraktion sei eine "konstruktive Arbeit im Sinn der Sache unmöglich". Sauermann gilt als Kritikerin der Führungsgruppe um Partei- und Fraktionschef André Poggenburg. Der nannte die Austritts-Erklärung ein "Zeichen von mangelndem Teamgeist". Die AfD-Landtagsfraktion im Magdeburger Landtag schrumpft auf 24 Sitze.



