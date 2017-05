Halle (ots) - Die CDU-Chefin scheint sich im Wahlkampf als Fels in der Brandung inszenieren zu wollen: Anderswo mögen die Dinge im Chaos versinken. Die Kanzlerin aber ist groß und standhaft. Plötzlich kommt es wieder auf Europa an. Hier ist Merkel die unangefochtene Führungsfigur. Sie kann auf diese Weise ihren SPD-Rivalen Martin Schulz auf dessen ureigenem Feld, der Europapolitik, alt aussehen lassen.



