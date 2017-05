DZ Bank hebt ProSiebenSat.1 auf 'Halten' - Fairer Wert 36 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 aus Bewertungsgründen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, aber den fairen Wert auf 36 Euro belassen. Die Überbewertung der Aktie habe sich reduziert, schrieb Analyst Harald Heider in einer Studie vom Montag. Nach den etwas besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Medienkonzerns für das erste Quartal habe er seine Ertragsprognose marginal angepasst. Allerdings habe die Wachstumsdynamik des TV-Werbemarktes etwas nachgelassen.

DZ Bank senkt Aurubis auf 'Halten' - Fairer Wert 75 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Aurubis nach der zuletzt positiven Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 75 Euro belassen. Das fundamentale Bild bei der Kupferhütte sei ungebrochen positiv, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Montag. Er verwies dabei auf die guten Perspektiven im Recycling-Geschäft, die jüngste Belebung der Schwefelsäurepreise sowie auf eingeleitete Sparmaßnahmen. Nachdem die Aktie zuletzt von erfreulichen Resultaten für das zweite Quartal profitiert habe, betrage das Kurspotenzial bis zum ermittelten fairen Wert aber nur noch 7 Prozent.

Warburg Research hebt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 18,20 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Südzucker von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 18,10 auf 18,20 Euro angehoben. Nach dem jüngsten Kursrückgang spreche das verbleibende Abwärtspotenzial nicht mehr für eine Verkaufsempfehlung, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Montag. Anpassungen an seinen Schätzungen begründete er unter anderem mit niedrigeren Rohstoffkosten. Für das erste Halbjahr des neuen Geschäftsjahres rechnet Schwarz wegen steigender EU-Zuckerquoten vor deren Wegfall im Herbst 2017 mit einer positiven Gewinndynamik.

DZ Bank senkt Jenoptik auf 'Halten' - Fairer Wert 27 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Jenoptik nach guter Kursentwicklung in den vergangenen Wochen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber auf 27 Euro belassen. Nach dem Zwischenbericht für das erste Quartal sehe er derzeit keinen weiteren Spielraum für höhere Gewinnschätzungen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Montag. Positiv habe sich aber zu Jahresbeginn der Auftragseingang entwickelt, während das operative Ergebnis (Ebit) etwas hinter seiner Erwartungen zurückgeblieben sei.

NordLB senkt LEG Immobilien auf 'Halten' - Ziel 85 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat LEG Immobilien nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Aktie habe mittlerweile sein unverändertes Kursziel von 85 Euro erreicht, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Montag. Die Resultate des Immobilienkonzerns für das erste Quartal hätten die Erwartungen der Analysten in etwa erfüllt. Außerdem seien die erst kürzlich angehobenen Unternehmensprognosen für die Jahre 2017 und 2018 bestätigt worden.

DZ Bank setzt Hella auf Liste der 'Equity Long-Ideen' - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Hella-Aktien in die Liste der "Equity Long-Ideen" aufgenommen und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wie Michael Punzet in einer Studie vom Montag schrieb, dürfte der Spezialist für Lichttechnik vom Strukturwandel in der Autoindustrie profitieren. Er verwies dabei insbesondere auf Themen wie autonomes Fahren oder Fahrerassistenzsysteme. Von der jüngsten Aktienplatzierung der Eigentümerfamilien verspricht er sich außerdem positive Auswirkungen auf die Liquidität der Papiere. Mit weiteren Platzierungen sei auf kurze Sicht aber nicht zu rechnen.

AXC0196 2017-05-29/21:35