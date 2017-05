Der VfL Wolfsburg hat das Relegations-Rückspiel gegen Eintracht Braunschweig am Montagabend mit 1:0 gewonnen und spielt damit auch in der kommenden Saison in der 1. Fußball-Bundesliga. Die Eintracht startete mit viel Druck in die Partie und kam zu einigen Chancen.

In der 49. Minute brachte Vieirinha dann jedoch die Gäste aus Wolfsburg in Führung. Die Braunschweiger, die nach Gelb-Rot für Maximilian Sauer in der 82. Minute in der Unterzahl spielten, konnten ihre Möglichkeiten unterdessen nicht nutzen und verpassten damit den Aufstieg. Das Hinspiel hatte Wolfsburg ebenfalls mit 1:0 gewonnen.