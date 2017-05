Düsseldorf (ots) - Das Bundesamt für Verfassungsschutz verlangt zur besseren Terrorabwehr einen Zugriff auf die Kommunikationsströme in Deutschland. "Wie der BND im Ausland brauchen wir im Inland die Möglichkeit zur strategischen Kommunikationsüberwachung mit Hilfe von Selektoren", sagte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Dazu gehöre unter anderem auch die Möglichkeit, auf Netzknoten zugreifen zu können, sagte Maaßen.



