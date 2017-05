Total Produce plc, das führende internationale Obst- und Gemüseunternehmen, ist erfreut zu bestätigen, dass der Handel in den ersten vier Monaten zufriedenstellend war und die Gruppe hebt ihr angepasstes Einnahmeziel pro Anteil für das Gesamtjahr in die obere Hälfte des zuvor angekündigten Rahmens von 12 bis 13 Cent an. Wie zuvor am 2. März 2017 bekannt...

Den vollständigen Artikel lesen ...