BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche Firmen sollten sich nach Meinung des Vorsitzenden des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft stärker in Indien und China engagieren - trotz vieler Benachteiligungen dort. Nur so könne man am Wachstum der Riesen-Nationen teilhaben, sagte Hubert Lienhard der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft an diesem Dienstag den indischen Premierminister Narendra Modi zu deutsch-indischen Regierungskonsultationen, am Mittwoch ist Chinas Ministerpräsident Li Keqiang in Berlin zu Gast, am Donnerstag findet in Brüssel der EU-China-Gipfel statt.

Zusammengenommen seien Indien und China für die deutsche Wirtschaft schon jetzt "numero uno", sagte Lienhard. Aufgrund der Vielzahl an Menschen werde das Zentrum der Weltwirtschaft in 20, 30 oder 40 Jahren in Asien liegen. Derzeit würden deutsche Firmen dort allerdings noch stark benachteiligt./wim/DP/zb

AXC0005 2017-05-30/05:24