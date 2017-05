Valletta, Republik Malta (ots/PRNewswire) - Monde Selection hielt seine alljährliche Preisverleihung am 29. Mai 2017 in VALLETTA (Republik Malta). Feihe, ein führendes chinesisches Molkereiunternehmen, gewann die Gold-Auszeichnung für sein Säuglingsnahrungs-Milchpulverprodukt AstroBaby im dritten Jahr in Folge.



Das Säuglingsnahrungs-Milchpulverprodukt holte sich darüber hinaus die internationale Trophäe für Spitzenqualität, eine Auszeichnung, die nur an Produkte vergeben wird, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren Gold gewinnen. Die aufeinanderfolgenden Auszeichnungen sind ein Beweis für die konsistent hohe Qualität des Produkts.



Feihe wurde 1962 gegründet und ist einer der ältesten Milchpulverprodukthersteller Chinas. Seit 55 Jahren entwickelt Feihe Milchpulverprodukte, die die chinesischen Traditionen und Gewohnheiten bei der Babyernährung widerspiegeln. Die Firma hat mehrere Studien durchgeführt, deren Resultate dazu geführt haben, dass die Industrie bestimmte Technologien, Formeln und Prozesse übernommen hat, die den Zugang zu Milchpulverprodukten erleichtern, die genau auf die Bedürfnisse chinesischer Babys abgestimmt sind.



Feihes wiederholte Auszeichnung von Monde Selection unterstreicht die Stärke, die das chinesische Molkereiunternehmen bereits unter Beweis gestellt hat. Verschiedene andere chinesische Molkereiunternehmen, die sich von Feihe inspirieren ließen, haben bei dem Event ebenfalls Preise gewonnen. Es besteht keine Zweifel, dass die chinesische Molkereiwirtschaft Produkte der Spitzenklasse entwickeln kann. Chinesische Milchpulverprodukte genießen weltweit einen ausgezeichneten Ruf, einschließlich in Ländern, in denen Giganten der Lebensmittelindustrie angesiedelt sind. Patrick de Halleux, Präsident von Monde Selection, sagte: "Die Jury hat alle Aspekte der Bewerbungen geprüft und beurteilt, beispielsweise die hygienischen Bedingungen bei der Milchpulverproduktion oder auch den Geschmack und die Zutaten in Einklang mit den Vorgaben des EU-Lebensmittelrechts unter besonderer Berücksichtigung der grundlegenden gesetzlichen Produktvorgaben. Die Preisvergaben auf der Monde Selection 2017 sind Beweis für das rasante Wachstum der chinesischen Molkereiwirtschaft, angeführt von Feihe. Ihre Produkte sind auf dem besten Weg, bei chinesischen Müttern zur ersten Wahl zu werden."



Die Monde Selection, auch bekannt als "Nobelpreis für Lebensmittel", wurde 1961 gemeinsam von der Europäischen Gemeinschaft und dem belgischen Ministerium für Wirtschaft & Handel aufgelegt und ist eine der Qualitätsprüfungsstellen mit der längsten Tradition.



