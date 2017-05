Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 18 KR



Luzern (pta002/30.05.2017/06:00) - Die ordentliche Generalversammlung der SE Swiss Estates AG (neu: Swiss Estates AG) für das Geschäftsjahr 2016 hat am 29. Mai 2017 in Zürich stattgefunden. Dabei wurden sämtliche Anträge des Verwaltungsrates mit deutlicher Mehrheit angenommen.



Die Herren Peter Grote, Christian Terberger sowie Udo Roessig wurden erneut für eine weitere Amtsperiode in den Verwaltungsrat gewählt und Udo Roessig als Präsident des Verwaltungsrates bestätigt. Ferner wurde die Treureva AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode als gesetzliche Revisionsstelle der Gesellschaft bestätigt. Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wurde für das Geschäftsjahr 2016 zudem die Entlastung erteilt.



Die Firmenbezeichnung wurde anlässlich dieser Generalversammlung von "SE Swiss Estates AG" in "Swiss Estates AG" abgeändert.



Swiss Estates AG beabsichtigt, im Geschäftsjahr 2017 weitere Wohnimmobilien in vorwiegend städtischen Gebieten der Schweiz zu akquirieren. In diesem Zusammenhang wurde neues genehmigtes Kapital im Umfang von insgesamt CHF 16.73 Mio. geschaffen, welches für diese Akquisitionen zur Verfügung stehen soll.



Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), hier insbesondere im Hinblick auf Transformierungen von gewerblicher Nutzung auf Wohnnutzung.



Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Berne eXchange (www.berne-x.com) kotiert.



- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP - Wandelanleihe: Valor 25998354 / ISIN CH0259983549 / Tickersymbol SECOCO



Namenaktien und Anteile der Wandelanleihe unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland. Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen; diese sind auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) unter der WKN A0MJ3Y und dem Tickersymbol WAG handelbar.



Aussender: Swiss Estates AG Adresse: Alpenquai 28a, 6005 Luzern Land: Schweiz Ansprechpartner: Udo Roessig Tel.: +41 58 252 60 00 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch/



ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie), CH0259983549 (Anleihe) Börsen: Kotierter Markt in BX Swiss; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



