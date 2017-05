Zur Rose Group: Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung am 19. Juni 2017 und Schaffung der Voraussetzungen für die Aufnahme weiterer Mittel zur Wachstumsbeschleunigung

Medienmitteilung

Zur Rose Group

- Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung am 19. Juni 2017

- Schaffung der Voraussetzungen für die Aufnahme weiterer Mittel zur Wachstumsbeschleunigung

Wie in der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2017 kommuniziert, will die Zur Rose-Gruppe die vielfältigen, sich im Markt bietenden Wachstumschancen nutzen, um ihre starke Stellung im europäischen Arzneimittelversand weiter auszubauen. Vor diesem Hintergrund evaluiert der Verwaltungsrat Optionen, zusätzliche Mittel aufzunehmen. Die Optionen, die im Auftrag der Zur Rose Group AG von UBS und Berenberg geprüft werden, schliessen einen Börsengang mit Kapitalerhöhung («IPO»), weitere private Finanzierungen wie auch zusätzliche Fremdfinanzierungen ein. Um die Voraussetzungen für einen IPO zu schaffen, findet am 19. Juni 2017 eine ausserordentliche Generalversammlung statt. Die Annahme der Traktanden durch die Aktionärinnen und Aktionäre soll es der Zur Rose Group AG ermöglichen, bei Vorliegen geeigneter Rahmenbedingungen allenfalls bereits in diesem Jahr einen Börsengang durchführen zu können.

Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung beantragt der Verwaltungsrat, ein genehmigtes Aktienkapital im Umfang von 50 Prozent des bestehenden Aktienkapitals zu schaffen. Für den Fall eines Börsengangs beantragt der Verwaltungsrat eine Totalrevision der Statuten, um diese den Anforderungen an börsenkotierte Unternehmen anzupassen und insbesondere auch die Vorgaben der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) zu erfüllen. Die totalrevidierten Statuten würden nur bei Vollzug einer genehmigten Kapitalerhöhung im Rahmen eines Börsengangs der Zur Rose Group AG in Kraft treten.

Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung und der vollständige Statutenentwurf sind einsehbar unter www.zurrosegroup.com | Investoren & Medien | Generalversammlung.

Kontakt

Lisa Lüthi, Leiterin Kommunikation E-Mail: lisa.luethi@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Zur Rose Group

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist mit ihren Marken «Zur Rose» und «DocMorris» die führende Versandapotheke Europas und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich zudem aus durch die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu erhöhen. Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte Patientenorientierung sowie der Anspruch einer kostengünstigen Medikamentenversorgung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.

Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe befindet sich in Frauenfeld, von wo aus auch der Schweizer Markt bedient wird. In Deutschland und Österreich ist die Gruppe mit Tochtergesellschaften in Heerlen (NL) und Halle an der Saale (DE) aktiv. Im Weiteren hält sie eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Zur Rose-Gruppe beschäftigt an den verschiedenen Standorten über 800 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 880 Millionen Franken.

Die Aktien der Zur Rose Group AG (Valor 4261528, ISIN CH0042615283) werden auf den Handelsplattformen OTC-X der Berner Kantonalbank, eKMU-X der Zürcher Kantonalbank sowie der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG gehandelt. Die im Zusammenhang mit der Finanzierung der DocMorris-Akquisition im November 2012 begebene Unternehmensanleihe über 50 Millionen Franken ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 19972936, ISIN CH0199729366, Ticker ZRO12). zurrosegroup.com

Disclaimer

Diese Kommunikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z. B. Angaben unter Verwendung der Worte «glaubt», «geht davon aus», «erwartet» oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com

ISIN: CH0199729366, CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange

