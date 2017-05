Testierter Jahresabschluss 2016 bestätigt vorläufige Geschäftszahlen

- Konzernumsatz legt um 41,5 Prozent auf 94,4 Millionen Euro zu - EBITDA mit 11,4 Millionen Euro mehr als verdoppelt - Konzernergebnis steigt auf 2,3 Millionen Euro nach -0,6 Millionen Euro im

München, 30. Mai 2017 - Die Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, bestätigt mit dem heute veröffentlichten testierten Jahresabschluss 2016 die am 20. März vorgelegten vorläufigen Zahlen zum Geschäftsverlauf. Wie bereits gemeldet, stieg der Konzernumsatz demnach um 41,5 Prozent auf 94,4 Millionen Euro (2015: 66,7 Millionen Euro), während das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) mit 11,4 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr ausfiel (2015: 5,5 Millionen Euro). Das Konzernergebnis stieg in Folge auf 2,3 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust in Höhe von 0,6 Millionen Euro angefallen war.

Damit lag der Konzernumsatz am oberen Ende der für 2016 veröffentlichen Erwartungsbandbreite von 90,0 bis 95,0 Millionen Euro, während das EBITDA in der Mitte der veröffentlichten Erwartungsbandbreite von 11,0 bis 12,0 Millionen Euro lag. Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2016 stellen sich wie folgt dar:

in TEUR 2016 2015 Abweichung Konzernumsatz 94.345 66.678 41,5 %

Rohertrag 41.780 31.209 33,9 % EBITDA 11.359 5.451 108,4 %

EBITDA-Marge 12,0 % 8,2 %

EBIT 6.387 1.385 361,2 % EBIT-Marge 6,8 % 2,1 % Konzernergebnis 2.320 -643

Für das Gesamtjahr 2017 erwartet der Vorstand der Ringmetall Gruppe, wie ebenfalls bereits kommuniziert, einen organischen Anstieg im Umsatz auf 98,0 bis 103,0 Millionen Euro sowie ein Wachstum des EBITDA auf 11,5 bis 13,0 Millionen Euro. Ferner geht der Vorstand davon aus, im laufenden Geschäftsjahr ein bis zwei kleinere Unternehmensakquisitionen erfolgreich abzuschließen.

Der vollständige testierte Jahresabschluss 2016 in deutscher Sprache steht auf den Internetseiten des Unternehmens unter www.ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte zum Download bereit. Den grafisch aufbereiteten Geschäftsbericht 2016 in deutscher und englischer Sprache wird das Unternehmen im Juni veröffentlichen.

Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.

Kontakt:

Ingo Middelmenne Investor Relations Ringmetall AG Telefon:+49 (0)89 45 220 98 12 E-Mail: middelmenne@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hoch sichere Dichtungs- und Verschluss-Systeme für die chemische, die petrochemische und die pharmazeutische Industrie sowie die Lebensmittelindustrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von über 90 Millionen Euro im Jahr.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ringmetall Aktiengesellschaft

Mannhardtstr. 6 80538 München Deutschland Telefon: 089 / 45 22 098 - 0 Fax: 089 / 45 22 098 - 22 E-Mail: info@ringmetall.de Internet: www.ringmetall.de ISIN: DE0006001902 WKN: 600190

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

