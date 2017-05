The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1ZJZV7 BMW US CAP 14/17 FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000BLB66C5 BAY.LDSBK.IS.S.30810VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D644 DEKABANK DGZ MTN 15/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US29250NAK19 ENBRIDGE 14/17 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA AU3FN0023511 A.N.Z. BKG GRP 2017 FLR BD02 BON AUD N

CA XFRA US30219GAJ76 EXPR.SCRIP.HDG 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US94974BFW54 WELLS FARGO 14/17 MTN BD02 BON USD N

CA RKAY XFRA XS0501195480 ARGENTINA 10/17 GLOBALS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1072384685 DANSKE BK 14/17 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA 0ONB XFRA XS1241115796 NYKREDIT BK 15/17 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA M9SQ XFRA LU1598815121 MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF EQ01 EQU EUR Y