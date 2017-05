FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.206 EUR

HEE XFRA GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA. 0.065 EUR

HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.270 EUR

0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.215 EUR

BZI XFRA PLBZ00000044 BANK ZACHODNI WBK SA ZY10 1.293 EUR

3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.054 EUR

ABS2 XFRA AT0000609607 PORR AG 1.100 EUR

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.266 EUR

2U2 XFRA AT0000815402 UBM DEVELOPMENT AG 1.600 EUR

W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.224 EUR

NY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.241 EUR

NY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.241 EUR

VSA2 XFRA FR0013176526 VALEO SA INH. EO 1 1.250 EUR