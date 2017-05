FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OZTA XFRA ES0171996087 GRIFOLS SA INH. A EO-,25 0.136 EUR

02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.134 EUR

IWTH XFRA AT0000686084 ERSTE RESPONSIBLE BOND T 1.022 EUR

TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.063 EUR

XFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %

1TW XFRA BMG9019D1048 TRAVELPORT WORLDW.DL-0025 0.067 EUR

AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.201 EUR

VAP XFRA US9203551042 VALSPAR CORP. DL-,50 0.331 EUR

UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.089 EUR

UF3 XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS 0.402 EUR

TF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.201 EUR

TG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.036 EUR

TEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.063 EUR

SBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.161 EUR

SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.626 EUR

WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.056 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.189 EUR

PGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.112 EUR

PL6 XFRA US7310681025 POLARIS INDS INC. DL-,01 0.519 EUR

WX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.188 EUR

OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.018 EUR

MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.295 EUR

MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.376 EUR

MPW XFRA US56418H1005 MANPOWERGROUP INC. DL-,01 0.832 EUR

MTZ XFRA US55261F1049 M AND T BANK CORP. DL-,50 0.671 EUR

LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.627 EUR

LAZ XFRA US5053361078 LA-Z-BOY INC. DL 1 0.098 EUR

KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.465 EUR

JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.089 EUR

KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.089 EUR

HDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 0.796 EUR

HYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.197 EUR

HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.206 EUR

GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.215 EUR

GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.671 EUR