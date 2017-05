FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PZS XETR DE0006942808 SCHERZER U. CO. AG O.N. 0.050 EUR

SCL XETR AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.447 EUR

ABS2 XETR AT0000609607 PORR AG 1.100 EUR

AE9 XETR CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.089 EUR

GOS XETR US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.671 EUR

HDI XETR US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 0.796 EUR

BNP XETR FR0000131104 BNP PARIBAS INH. EO 2 2.700 EUR

LOM XETR US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.627 EUR

KEL XETR US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.465 EUR