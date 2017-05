Rechtzeitig zur Fusion mit dem arabischen Rivalen UASC zeichnet sich eine Erholung der krisengebeutelten Containerschifffahrt ab. Die für die Gewinne wichtigen Frachtraten befinden sich im Aufwind. Der Trend, der vor einem Jahr eingesetzt hat, setzt sich auch im zweiten Quartal fort. 'Daher kündigte man für August neue Geschäftsziele an. Bisher hatte die Erholung nicht ausgereicht, um die gestiegenen Treibstoffkosten wettzumachen. Zu Jahresanfang war Hapag-Lloyd deshalb tiefer in die roten Zahlen gefahren. Für sich allein hat Deutschlands größte Containerreederei bisher einen kräftigen Anstieg des Betriebsgewinns in Aussicht gestellt.br/>

Die Hanseaten hatten den Zusammenschluss mit der United Arab Shipping Company (UASC) nach anfänglichen Verzögerungen erst vergangene Woche unter Dach und Fach gebracht. Ursprünglich hatte Hapag-Lloyd die im vergangenen Sommer angekündigte Fusion bis Ende 2016 abschließen wollen. br/>

Die Aktionäre machten auf der Hauptversammlung den Weg für eine Kapitalerhöhung um 400 Mio. $ frei. Das Geld soll überwiegend in den Schuldenabbau gesteckt werden. Durch den Zusammenschluss mit UASC verdoppeln sich die Netto-Verbindlichkeiten fast auf 7,1 Mrd. $. Dem stehen ab 2019 jährlich Kostenvorteile und Einsparungen durch die Zusammenlegung von Diensten und eine bessere Auslastung der Schiffe von 435 Mio. $ gegenüber. Einen Teil der Summe will Hapag-Lloyd schon im nächsten Jahr einfahren. 2017 schlagen vor allem Kosten der Fusion zu Buche.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info