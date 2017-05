Dottikon - Das Spezialitäten-Chemieunternehmen Dottikon ES hat im Geschäftsjahr 2016/17 wie erwartet Umsatz und Gewinn gesteigert. Überschüssige Liquidität soll indes in künftiges Wachstum investiert werden. Daher müssen die Aktionäre erneut auf eine Dividende verzichten.

Der Nettoumsatz stieg in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr um 25% auf 151,7 Mio CHF, wie das Unternehmen am Dienstag mittteilte. Der operative ...

