Far Resources schließt Finanzierung, begibt Wertpapiere und erhält MEAP-Zuschuss

Vancouver, BC - Far Resources Ltd (CSE:FAT) (FWB:F0R) (www.farresources.com) (Far Resources oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die am 17. Mai 2017 angekündigte Finanzierung zur Aufbringung von Mitteln in Höhe von bis zu 300.000 $ abgeschlossen hat (die Finanzierung). Die Finanzierung war mit einem Platzierungsvolumen von 315.000 $ überzeichnet. Die Finanzierung umfasst 3.500.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,09 $ pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jede eine Aktie) und einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrant (die Warrants). Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr nach Abschluss der Finanzierung ausgeübt und zu einem Preis von 0,15 $ gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden. Der Erlös aus der Finanzierung wird für die Umsetzung des strategischen Plans des Unternehmens einschließlich weiterer Explorationen im Lithiumkonzessionsgebiet Zoro sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet. Sämtliche im Rahmen der Finanzierung begebenen Wertpapiere werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen, die ab dem Abschlussdatum gilt. Die in dieser Pressemeldung angeführten Beträge sind in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Das Unternehmen hat auch bestimmte Rechnungen eines seiner Dienstleister über insgesamt 13.300 $ durch die Ausgabe von 140.000 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von jeweils 0,095 $ bezahlt. Darüber hinaus ist das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem Berater eingegangen. Dieser Berater erhält für die erbrachten Dienstleistungen 10.000 $ pro Monat in Form von Aktien (die Monatspauschale). Die Monatspauschale ist am letzten Tag eines jeden Monats, in dem Dienstleistungen erbracht wurden, nachträglich zahlbar und wird durch die Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien im Wert von 10.000 $ bezahlt werden (die Aktien), wobei der Ausgabepreis der Aktien nicht unter 0,10 $ pro Aktie liegen darf. Die Vereinbarung kann von beiden Parteien durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von 7 Tagen gekündigt werden.

Das Unternehmen freut sich, zu berichten, dass es den Zuschuss im Rahmen des Mineral Exploration Assistance Program (MEAP) der Regierung von Manitoba, wie am 19. Dezember 2016 bereits angekündigt wurde, erhalten hat. Die MEAP-Zuschüsse dienen der Ausweitung von Explorationen und der Stimulierung von Tätigkeiten, die zur Erschließung neuer Minen und Lagerstätten mit Industriemineralien in Manitoba führen könnten.

Über das Unternehmen

Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von vielversprechenden Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Far Resources kann aussichtsreiche Konzessionsgebiete oder Optionen auf diese erwerben, um seinem Ziel gerecht zu werden, Mineralprojekte zu lokalisieren, auszubauen und ihr Potenzial zu erschließen. Far Resources verfügt zurzeit über zwei Mineralprojekte. Das Lithiumprojekt Zoro umfasst eine Reihe von bekannten Lithium-Pegmatit-Vorkommen und liegt in der Nähe von Snow Lake in Manitoba, Kanada. Das Fraser Institute hat Manitoba als weltweit zweitbeste Gerichtsbarkeit für Bergbauinvestitionen eingestuft. Das zweite Projekt des Unternehmens ist das Projekt Winston in New Mexico, USA. Dabei handelt es sich um ein weiteres historisches Konzessionsgebiet mit Silber- und Goldpotenzial; New Mexico wird ebenfalls vom Fraser Institute unter den 25 bergbaufreundlichsten Gerichtsbarkeiten weltweit aufgeführt. Auf unserer aktualisierten Website www.farresources.com erhalten Sie weitere Informationen über unsere laufenden Projekte. Far Resources hat eine Option auf das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Tchentlo Lake in British Columbia (Kanada) an Alchemist Mining Inc. vergeben.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON FAR RESOURCES LTD. Keith C. Anderson, President 604-805-5035

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Meldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit bzw. Genauigkeit des Inhalts dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und das Unternehmen vermittelt auch keine Wertpapierkäufe in Rechtssystemen, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtsstaaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert. Sie dürfen daher ohne Registrierung bzw. ohne Freistellung von der entsprechenden Registrierungspflicht des US-Wertpapiergesetzes weder in den Vereinigten Staaten noch an eine sog. U.S. Person angeboten oder verkauft werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39899 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39899&tr=1

